Медведев обыграл Берреттини и принёс сборной России победу в финале турнира ATP Cup

Матч продлился 1 час 21 минуту. За это время россиянин совершил 4 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов.
Берреттини в свою очередь сделал 3 эйса и совершил 1 двойную ошибку.
Напомним, в первом финальном матче Андрей Рублёв обыграл итальянца Фабио Фоньини. Матч закончился со счётом 6:1, 6:2. Таким образом, сборная России повела 2−0 и одержала победу на турнире.
Кубок ATP проходит уже во второй раз. Напомним, в 2020 году сборная России добралась до полуфинала, где уступила команде Сербии. В итоге именно сербы стали победителями соревнований, обыграв в финале испанцев.