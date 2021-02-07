Медведев обыграл Берреттини и принёс сборной России победу в финале турнира ATP Cup

Матч продлился 1 час 21 минуту. За это время россиянин совершил 4 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--44bffe731f809dd66024" data-vnd="44bffe731f809dd66024" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=44bffe731f809dd66024" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также 5 неожиданных видов спорта для занятий на улице

Берреттини в свою очередь сделал 3 эйса и совершил 1 двойную ошибку.

Напомним, в первом финальном матче Андрей Рублёв обыграл итальянца Фабио Фоньини. Матч закончился со счётом 6:1, 6:2. Таким образом, сборная России повела 2−0 и одержала победу на турнире.