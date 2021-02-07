Даниил Медведев отпраздновал победу в ATP Cup в стиле футболиста Марио Гомеса
ТАСС, 7 февраля. Россиянин Даниил Медведев рассказал о своем праздновании после победы в Кубке Ассоциации
ТАСС, 7 февраля. Россиянин Даниил Медведев рассказал о своем праздновании после победы в Кубке Ассоциации
В воскресенье сборная России стала победителем турнира, обыграв в финале итальянцев со счетом 2−0. Медведев во втором матче противостояния обыграл Маттео Берреттини со счетом 6:4, 6:2.
«Я отпраздновал, потому что это был командный турнир, это было не очень бурное празднование. Оно было в стиле Марио Гомеса, но не думаю, что вышло очень похоже, — сказал Медведев. — Марио Гомес делал так, когда играл за “Баварию”, он был моим любимым игроком и не всегда праздновал свои голы, но иногда делал так, и мне это нравилось, так что я решил повторить. Не думаю, что у меня хорошо получилось, но это было забавно».
Медведев является болельщиком «Баварии», после победы на Итоговом турнире АТР 2020 года клуб изготовил именную футболку с первым номером в подарок россиянину.