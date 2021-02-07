Даниил Медведев отпраздновал победу в ATP Cup в стиле футболиста Марио Гомеса

«Я отпраздновал, потому что это был командный турнир, это было не очень бурное празднование. Оно было в стиле Марио Гомеса, но не думаю, что вышло очень похоже, — сказал Медведев. — Марио Гомес делал так, когда играл за “Баварию”, он был моим любимым игроком и не всегда праздновал свои голы, но иногда делал так, и мне это нравилось, так что я решил повторить. Не думаю, что у меня хорошо получилось, но это было забавно».