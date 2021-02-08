Павлюченкова уступила третьей ракетке мира на старте Australian Open

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу японки. Осака занимает третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 29-летняя Павлюченкова идет на 39-й позиции. В прошлом году россиянка в Австралии добралась до четвертьфинала, это ее лучший результат на турнирах серии Большого шлема. Осака — чемпион Australian Open 2019 года.

Во втором раунде Осака сыграет с победительницей матча между представительницей Словении Полоной Херцог и француженкой Каролин Гарсия.

Australian Open завершится 21 февраля. Действующей чемпионкой является американка София Кенин. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2008). Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием «хард», составляет $61 млн. Соревнования проходят в присутствии зрителей — на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).