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09:53 (мск), источник: ТАСС

Павлюченкова уступила третьей ракетке мира на старте Australian Open

ТАСС, 8 февраля. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла Наоми Осаке из Японии в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) — первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

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Источник: AP 2020

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу японки. Осака занимает третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 29-летняя Павлюченкова идет на 39-й позиции. В прошлом году россиянка в Австралии добралась до четвертьфинала, это ее лучший результат на турнирах серии Большого шлема. Осака — чемпион Australian Open 2019 года.

Во втором раунде Осака сыграет с победительницей матча между представительницей Словении Полоной Херцог и француженкой Каролин Гарсия.

Australian Open завершится 21 февраля. Действующей чемпионкой является американка София Кенин. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2008). Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием «хард», составляет $61 млн. Соревнования проходят в присутствии зрителей — на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).

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