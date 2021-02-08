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10:02 (мск), источник: Vesti.kz

Зарина Дияс стартовала с победы на Australian Open

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс успешно сыграла в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) в Мельбурне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2020

В двух сетах она обыграла Тамару Зиданшек из Словении — 6:2, 7:5. На это ей потребовалось час и 22 минуты. Более двух лет назад Зарина уже побеждала Тамару.

В следующем круге Дияс встретится с победительницей дуэта Анжелика Кербер (Германия) — Бернарда Пера (США).

Отметим, что ранее другая казахстанская теннисистка Ярослава Шведова уступила на старте турнира итальянке Камиле Джорджи (3:6, 3:6).

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