Зарина Дияс стартовала с победы на Australian Open
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс успешно сыграла в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) в Мельбурне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс успешно сыграла в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) в Мельбурне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В двух сетах она обыграла Тамару Зиданшек из Словении — 6:2, 7:5. На это ей потребовалось час и 22 минуты. Более двух лет назад Зарина уже побеждала Тамару.
В следующем круге Дияс встретится с победительницей дуэта Анжелика Кербер (Германия) — Бернарда Пера (США).
Отметим, что ранее другая казахстанская теннисистка Ярослава Шведова уступила на старте турнира итальянке Камиле Джорджи (3:6, 3:6).