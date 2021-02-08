Серена Уильямс вышла во второй круг Australian Open
Американская теннисистка Серена Уильямс в первом круге Australian Open-2021 разгромила представительницу Германии Лауру Зигемунд — 6:1, 6:1.
Американская теннисистка Серена Уильямс в первом круге Australian Open-2021 разгромила представительницу Германии Лауру Зигемунд — 6:1, 6:1.
Встреча продолжалась 56 минут. На счету Серены четыре эйса, одна двойная ошибка и шесть реализованных
Ранее на турнире победу в первом круге одержала сестра Серены Винус Уильямс, победившая бельгийку Кирстен Флипкенс со счётом 7:5, 6:2, матч продолжался 1 час 32 минуты. У Винус Уильямс три эйса, две двойные ошибки и четыре из 11 реализованных