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10:15 (мск), источник: ТАСС

Карацев одержал победу в первом матче основной сетки турнира Большого шлема в карьере

ТАСС, 8 февраля. Российский теннисист Аслан Карацев победил итальянца Джанлуку Маджера в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) — первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, 6:4. Карацеву 27 лет, он впервые попал в основную сетку турнира серии Большого шлема. Ранее ему не удавалось преодолеть квалификацию. Россиянин занимает 113-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Маджер идет на 96-й позиции. В воскресенье россиянин в составе национальной сборной стал победителем ATP Cup.

Во втором раунде Карацев сыграет с победителем матча между французом Бенуа Пером (28-й номер в мировом рейтинге) и белорусом Егором Герасимовым (78).

Australian Open завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием «хард», составляет $61 млн. Соревнования проходят в присутствии зрителей — на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).

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