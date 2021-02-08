Карацев одержал победу в первом матче основной сетки турнира Большого шлема в карьере

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, 6:4. Карацеву 27 лет, он впервые попал в основную сетку турнира серии Большого шлема. Ранее ему не удавалось преодолеть квалификацию. Россиянин занимает 113-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Маджер идет на 96-й позиции. В воскресенье россиянин в составе национальной сборной стал победителем ATP Cup.

Во втором раунде Карацев сыграет с победителем матча между французом Бенуа Пером (28-й номер в мировом рейтинге) и белорусом Егором Герасимовым (78).