Кукушкин был в шаге от победы в первом сете, но проиграл третьей ракетке мира на Australian Open
Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин завершил свое выступление на Australian Open-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин завершил свое выступление на Australian Open-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В первом круге соревнований 33-летний казахстанец играл против третьей ракетки мира и чемпиона US Open-2020 — Доминика Тима из Австрии. Матч длился 2 часа и 40 минут и завершился победой 27-летнего Тима со счетом 7:6 (2), 6:2, 6:3.
В первом сете Михаил вел с брейком, подавал на партию и даже имел сетбол при счете 6:5 (AD-40), но не смог воспользоваться шансом. Уступив на
Это был первый очный матч между спортсменами. Во втором круге Доминик сыграет либо с Домиником Кепфером (Германия), либо с Уго Дельеном (Боливия).
Отметим, что Кукушкин проигрывает в первом круге Australian Open уже в девятый раз подряд. В последний раз он преодолевал эту стадию в 2012 году.
Ранее свое выступление на турнире завершила Ярослава Шведова, а Зарине Дияс удалось пробиться во второй раунд.