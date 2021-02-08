Кукушкин был в шаге от победы в первом сете, но проиграл третьей ракетке мира на Australian Open

В первом круге соревнований 33-летний казахстанец играл против третьей ракетки мира и чемпиона US Open-2020 — Доминика Тима из Австрии. Матч длился 2 часа и 40 минут и завершился победой 27-летнего Тима со счетом 7:6 (2), 6:2, 6:3.

В первом сете Михаил вел с брейком, подавал на партию и даже имел сетбол при счете 6:5 (AD-40), но не смог воспользоваться шансом. Уступив на тай-брейке первого сета, Кукушкин мгновенно завладел преимуществом во второй партии и повел со счетом 2:0. Но затем игра у второй ракетки страны не заладилась, а Тиму удалось выиграть шесть геймов кряду. Не получилось особо навязать сопернику борьбу и в третьем сете.

Это был первый очный матч между спортсменами. Во втором круге Доминик сыграет либо с Домиником Кепфером (Германия), либо с Уго Дельеном (Боливия).

Отметим, что Кукушкин проигрывает в первом круге Australian Open уже в девятый раз подряд. В последний раз он преодолевал эту стадию в 2012 году.