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10:25 (мск), источник: ТАСС

Кудерметова впервые в карьере выиграла матч на Australian Open

ТАСС, 8 февраля. Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла украинку Марту Костюк в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) — первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:5). 23-летняя россиянка занимает 36-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и имеет 32-й номер посева на турнире. Костюк идет на 78-й позиции в рейтинге. В нынешнем сезоне спортсменки встречались в полуфинале турнира в Абу-Даби, тогда победу также одержала Кудерметова.

Кудерметова ни разу не выходила во второй круг на Australian Open. Ее лучший результат на турнирах Большого шлема — выход в третий круг Открытого чемпионата Франции в 2019 году. Лучшим результатом 18-летней Костюк на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Australian Open в 2018 году и Открытого чемпионата США в 2020 году.

Во втором круге Кудерметова сыграет с победительницей матча между россиянками Варварой Грачевой (97-й номер мирового рейтинга) и Анной Блинковой (63).

Australian Open завершится 21 февраля. Действующей чемпионкой является американка София Кенин. Соревнования проходят в присутствии зрителей — на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).

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