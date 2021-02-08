Теннисистка Потапова повторила лучший результат на турнирах Большого шлема в карьере

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1. 19-летняя россиянка занимает 101-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Риске идет на 26-й позиции, у нее был 24-й номер посева на турнире.

Лучшим результатом Потаповой на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Australian Open (2019, 2021), Открытого чемпионата Франции (2019) и «Уимблдона» (2019). Лучшим результатом 30-летней Риске является выход в четвертьфинал «Уимблдона» в 2019 году, на Открытом чемпионате Австралии она ни разу не проходила дальше четвертого круга (2020).

Во втором круге Потапова сыграет с венгеркой Тимеей Бабош (114-е место в рейтинге), попавшей на турнир через квалификацию.