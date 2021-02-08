Даниил Медведев возглавил чемпионскую гонку на старте сезона АТР

Медведев занимает четвертое место в рейтинге ATP. В воскресенье он в составе сборной России стал победителем Кубка ATP, не проиграв ни одного матча на турнире. В целом победная серия Медведева на текущий момент составляет 14 матчей, в 10 из которых он побеждал соперников из топ-10 рейтинга ATP. Россиянин ни разу не побеждал на турнирах серии Большого шлема, его лучшим результатом является выход в финал Открытого чемпионата США 2019 года, где он уступил испанцу Рафаэлю Надалю.