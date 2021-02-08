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11:32 (мск), источник: Vesti.kz

Бублик вышел во второй раунд Australian Open

Казахстанский теннисист Александр Бублик успешно стартовал на первом турнире «Большого шлема» в сезоне — Australian Open-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

В первом раунде соревнований 23-летний Бублик встретился со словенским соперником Альяжем Бедене. Матч завершился по итогам двух часов и 36 минут — 6:4, 7:5, 5:7, 6:4.

За сыгранный матч Бублик выполнил 41 подачу навылет при десяти двойных ошибках, набрал 62 активно выигранных мяча и пять раз взял гейм на приеме. Благодаря этому успеху Александр сравнял счет в личном противостоянии с Бедене — 1:1.

Следующий соперник первой ракетки Казахстана определится в противостоянии между Сергеем Стаховским (Украина) и Душаном Лайовичем (Сербия, 23).

Отметим, что Бублик лишь во второй раз в карьере вышел во второй раунд на Открытом чемпионате Австралии. Впервые ему это удалось в 2017 году.

Бублик остался единственным представителем страны в мужском одиночном разряде после поражения Михаила Кукушкина.

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