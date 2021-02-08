Белорусский теннисист Егор Герасимов пробился во второй раунд Australian Open

Первым из пяти представителей Беларуси на корт «Мельбурн Парка» вышел Егор Герасимов (78-й номер мирового рейтинга), который в 1/64 финала переиграл в четырехсетовом поединке француза Бенуа Пера (28) — 6:2, 2:6, 7:6 (7:5), 7:5. Встреча продолжалась 3 часа 11 минут. Следующим соперником белоруса будет российский теннисист Аслан Карацев (113), который сегодня выиграл у итальянца Джанлуки Магера — 6:3, 6:3, 6:4. Завтра еще один белорус Илья Ивашко (110) встретится с россиянином Романом Сафиуллиным (182).

Также сегодня в первом раунде женского одиночного разряда седьмая ракетка планеты Арина Соболенко встретится со словацкой теннисисткой Викторией Кужмовой, занимающей 98-е место в мировом рейтинге. Завтра соперницей двукратной победительницы Australian Open экс-первой ракетки мира Виктории Азаренко (13) будет американка Джессика Пегула (64). Александра Саснович (90) сыграет с эстонкой Анетт Контавейт (23).