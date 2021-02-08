Грачева обыграла Блинкову и вышла во второй круг Australian Open

Встреча завершилась со счетом 6:1, 3:6, 7:6 (10:7). 20-летняя Грачева занимает 97-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), 22-летняя Блинкова — 63-е. В 2019 году Грачева победила Блинкову в первом круге на турнире в Вашингтоне.

Во втором круге Грачева сыграет против россиянки Вероники Кудерметовой (32-й номер посева), которая ранее в понедельник победила украинку Марту Костюк.

Это первая победа россиянки на Australian Open. Лучшим результатом Грачевой на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата США (2020), Блинковой — третий круг Открытого чемпионата Франции (2019).