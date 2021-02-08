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14:01 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко вышла в 1/32 финала Australian Open

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Седьмая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла в 1/32 финала открытого чемпионата Австралии по теннису, который стартовал на кортах «Мельбурн-Парка», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

В первом раунде белоруска уверенно обыграла в двух сетах словацкую теннисистку Викторию Кужмову (100-й номер рейтинга WTA) — 6:0, 6:4. Матч продолжался 1 час 2 минуты. В 1/32 финала Арина Соболенко сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной (75).

Завтра соперницей двукратной победительницы Australian Open экс-первой ракетки планеты Виктории Азаренко (13) будет американка Джессика Пегула (61). Александра Саснович (92) встретится с эстонкой Анетт Контавейт (22).

Первым из пяти представителей Беларуси в борьбу вступил Егор Герасимов (79-й номер рейтинга АТР), который в 1/64 финала обыграл в четырехсетовом поединке француза Бенуа Пера (29) — 6:2, 2:6, 7:6 (7:5), 7:5. Следующим соперником белоруса будет российский теннисист Аслан Карацев (114). Завтра еще один белорус Илья Ивашко (110) встретится с россиянином Романом Сафиуллиным (183).

Общий призовой фонд нынешнего австралийского первенства составит $55,2 млн. Победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по $2,1 млн. Australian Open — 2021 завершится 21 февраля. В прошлом году победительницей женского турнира австралийского первенства впервые стала София Кенин из США, а у мужчин свой восьмой чемпионский титул завоевал серб Новак Джокович.

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