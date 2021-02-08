Елена Рыбакина победила Веру Звонареву в первом матче на Australian Open
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла во второй круг одиночного разряда Australian Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла во второй круг одиночного разряда Australian Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В своем стартовом матче 21-летняя спортсменка, занимающая 19 место в рейтинге WTA, встречалась с ветераном женского тенниса — 36-летней россиянкой Верой Звонаревой, которая не входит даже в топ-150.
Рыбакина проиграла в первом сете 4:6. Во втором она перехватила инициативу и была сильнее 6:4. А затем одержала победу в решающей, третьей партии — 6:4.
Встреча продолжалась чуть более двух часов. Рыбакина выполнила четыре эйса, реализовала пять из восьми
Звонарева,
Следующей соперницей Рыбакиной станет француженка Фиона Ферро, располагающаяся в рейтинге Женской теннисной ассоциации на 43-м месте.
Завтра, 9 февраля, свой турнирный путь на Australian Open начнет Юлия Путинцева, которая сыграет против бывшей третьей ракетки мира и победительницы US Open-2017 — Слоан Стивенс из США.
Напомним, сегодня победы в своих стартовых матчах одержали Зарина Дияс и Александр Бублик. А завершили выступление в одиночном разряде Ярослава Шведова и Михаил Кукушкин.