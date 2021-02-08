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14:29 (мск), источник: Vesti.kz

Елена Рыбакина победила Веру Звонареву в первом матче на Australian Open

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла во второй круг одиночного разряда Australian Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2020

В своем стартовом матче 21-летняя спортсменка, занимающая 19 место в рейтинге WTA, встречалась с ветераном женского тенниса — 36-летней россиянкой Верой Звонаревой, которая не входит даже в топ-150.

Рыбакина проиграла в первом сете 4:6. Во втором она перехватила инициативу и была сильнее 6:4. А затем одержала победу в решающей, третьей партии — 6:4.

Встреча продолжалась чуть более двух часов. Рыбакина выполнила четыре эйса, реализовала пять из восьми брейк-пойнтов и совершила четыре двойные ошибки.

Звонарева, экс-вторая ракетка мира, двукратная финалистка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и бронзовая призерка Олимпиады в Пекине, выбыла из борьбы.
Следующей соперницей Рыбакиной станет француженка Фиона Ферро, располагающаяся в рейтинге Женской теннисной ассоциации на 43-м месте.

Завтра, 9 февраля, свой турнирный путь на Australian Open начнет Юлия Путинцева, которая сыграет против бывшей третьей ракетки мира и победительницы US Open-2017 — Слоан Стивенс из США.

Напомним, сегодня победы в своих стартовых матчах одержали Зарина Дияс и Александр Бублик. А завершили выступление в одиночном разряде Ярослава Шведова и Михаил Кукушкин.

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