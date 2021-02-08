Джокович в трёх сетах обыграл Шарди и вышел во второй круг Australian Open

В матче первого круга он обыграл француза Жереми Шарди.

Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. Первая ракетка мира Джокович выполнил 9 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. Шарди, занимающий 66-е место в рейтинге ATP, трижды подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

В матче второго круга Джокович сыграет с Фрэнсисом Тиафо из США. Он обыграл Стефано Травалью из Италии со счётом 7:6, 6:2, 6:2.