Джокович в трёх сетах обыграл Шарди и вышел во второй круг Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Сербский теннисист Новак Джокович вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В матче первого круга он обыграл француза Жереми Шарди.
Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. Первая ракетка мира Джокович выполнил 9 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6
В матче второго круга Джокович сыграет с Фрэнсисом Тиафо из США. Он обыграл Стефано Травалью из Италии со счётом 7:6, 6:2, 6:2.
Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин