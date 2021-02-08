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15:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Джокович в трёх сетах обыграл Шарди и вышел во второй круг Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

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Источник: РИА "Новости"

В матче первого круга он обыграл француза Жереми Шарди.

Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. Первая ракетка мира Джокович выполнил 9 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. Шарди, занимающий 66-е место в рейтинге ATP, трижды подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

В матче второго круга Джокович сыграет с Фрэнсисом Тиафо из США. Он обыграл Стефано Травалью из Италии со счётом 7:6, 6:2, 6:2.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.

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