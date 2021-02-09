15 побед подряд Даниила Медведева! Россиянин громит соперников и на Australian Open
У Андрея Рублёва тоже уже серия из 6 победных матчей. Наши ребята шагнули во второй круг турнира «Большого шлема».
У Андрея Рублёва тоже уже серия из 6 победных матчей. Наши ребята шагнули во второй круг турнира «Большого шлема».
Россияне Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов практически одновременно преодолели барьер первого круга на Australian Open — 2021. Причём Медведев и Рублёв продолжили свои победные серии. У Даниила теперь 15 успешных матчей подряд, а у Андрея — шесть.
Жребий Открытого чемпионата Австралии распорядился так, что три россиянина из топ-20 оказались в одной половине сетки — Даниил Медведев (4-я ракетка мира), Андрей Рублёв (8) и Карен Хачанов (20). А это значит, что все матчи на турнире они будут проводить в один день до конца выступлений, если только не вмешается погода. Причём в стартовый для себя день наши ребята играли практически одновременно, так что поклонникам российского тенниса было непросто следить за всеми.
Раньше всех вопрос с выходом во второй круг решил Андрей Рублёв. В соперники ему достался немец Янник Ханфман, занимающий 102-е место в рейтинге ATP. До этого теннисисты никогда не встречались в профессиональном туре. Но у россиянина не возникло никаких проблем. При этом надо отметить, что погода в Мельбурне слегка изменилась. Когда Рублёв и Медведев играли пару дней назад на ATP Cup, было прохладно и сыро, организаторам приходилось закрывать крышу. Теперь же тучи рассеялись и солнце стало палить нещадно. Одним словом, настала почти привычная австралийская жара, которая обычно сопровождает Australian Open, когда он проходит в январе. Рублёв справился с Ханфманом за три сета — 6:3, 6:3, 6:4, потратив на это 1 час 43 минуты.
Так Андрей продолжил свою серию побед, начатую ещё в прошлом сезоне. На Итоговом чемпионате ATP он обыграл в последнем туре группового этапа Доминика Тима, на ATP Cup одолел Гидо Пелью, Йосихито Нисиоку,
После жеребьёвки, увидев сетку, многие специалисты отметили, что Даниилу Медведеву явно не повезло с первым соперником. Несмотря на то, что канадец Вашек Поспишил стоит на 63-м месте в рейтинге ATP, это не самый простой для россиянина противник. Они встречались трижды, и матчи проходили для Даниила довольно нервно. В Роттердаме-2020 Медведев проиграл канадцу в первом же круге. А на «Мастерсе» в Шанхае-2019 хоть и справился с ним в двух сетах, но потратил на это уйму нервной энергии. В
Матч с Поспишилом в Мельбурне Даниил провёл довольно собранно и спокойно. Единственное, что вызвало опасение у поклонников россиянина, то, что он вызвал врача на корт в третьем сете, жалуюсь на
Медведев, как и Рублёв, продлил свою серию побед, начатую ещё в прошлом сезоне. Но у него она составляет уже 15 матчей! Начал её Даниил на «Мастерсе» в Париже, затем продолжил на Итоговом чемпионате ATP — 2020 в Лондоне, на ATP Cup — 2021. И вот сейчас на Открытом чемпионате Австралии не стал останавливаться. Во втором круге Медведев сыграет с победителем пары Роберто
Гораздо тяжелее путёвка во второй круг досталась Карену Хачанову. В матче с австралийцем Александаром Вукичем россиянин проиграл второй сет, а в третьем уступал с двумя брейками — 2:5. Но в итоге Карен совершил камбэк, спас эту партию, а в третьем уверенно довёл поединок до победы — 6:3, 6:7, 7:6, 6:4 за 3 часа 9 минут борьбы.
Australian Open — 2021 проходит в Мельбурн Парке с 8 по 21 февраля.
Даниил Сальников