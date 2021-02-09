Путинцева вышла во второй круг Australian Open: проиграла первую партию, но потом взяла шесть подач кряду и довела матч до победы
Она встречалась с победительницей US Open-2017.
Она встречалась с победительницей US Open-2017.
Юлия Путинцева вышла во второй круг Australian Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В стартовом матче турнира казахстанская теннисистка встречалась с бывшей третьей ракеткой мира, победительницей US Open-2017 Слоан Стивенс из США.
Путинцева уступила в первом сете со счетом 4:6, но затем взяла шесть подач кряду и довела матч до победы, выиграв вторую и третью партии — 6:2, 6:3.
Встреча продолжалась два часа и 11 минут. Казахстанка выполнила два эйса, реализовала шесть из 16
Во втором круге Путинцева сыграет с победительницей пары Алисон ван Эйтванк (Бельгия) — Клара Бюрель (Франция).