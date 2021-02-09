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13:21 (мск), источник: Vesti.kz

Путинцева вышла во второй круг Australian Open: проиграла первую партию, но потом взяла шесть подач кряду и довела матч до победы

Она встречалась с победительницей US Open-2017.

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Юлия Путинцева вышла во второй круг Australian Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В стартовом матче турнира казахстанская теннисистка встречалась с бывшей третьей ракеткой мира, победительницей US Open-2017 Слоан Стивенс из США.

Путинцева уступила в первом сете со счетом 4:6, но затем взяла шесть подач кряду и довела матч до победы, выиграв вторую и третью партии — 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась два часа и 11 минут. Казахстанка выполнила два эйса, реализовала шесть из 16 брейк-пойнтов и совершила одну двойную ошибку против четырех у соперницы.

Во втором круге Путинцева сыграет с победительницей пары Алисон ван Эйтванк (Бельгия) — Клара Бюрель (Франция).

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