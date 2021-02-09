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13:56 (мск), источник: ТАСС

Сафиуллин впервые в карьере вышел во второй круг Australian Open

ТАСС, 9 февраля. Российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл белоруса Илью Ивашко в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) — первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

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Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3, 6:4. Во втором круге россиянин, пробившийся в основную сетку через квалификацию, сыграет с британцем Кэмероном Норри.

23-летний Сафиуллин занимает 183-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он впервые выступает в основной сетке на турнирах серии Большого шлема. В 2015 году Сафиуллин стал победителем Australian Open в юниорском разряде. 26-летний Ивашко располагается на 110-й позиции в рейтинге ATP.

Australian Open завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием «хард», составляет $61 млн. Соревнования проходят в присутствии зрителей — на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).

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