Сафиуллин впервые в карьере вышел во второй круг Australian Open

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3, 6:4. Во втором круге россиянин, пробившийся в основную сетку через квалификацию, сыграет с британцем Кэмероном Норри.

23-летний Сафиуллин занимает 183-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он впервые выступает в основной сетке на турнирах серии Большого шлема. В 2015 году Сафиуллин стал победителем Australian Open в юниорском разряде. 26-летний Ивашко располагается на 110-й позиции в рейтинге ATP.