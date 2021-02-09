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14:04 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский теннисист Илья Ивашко проиграл в 1/64 финала Australian Open

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко не вышел во второй раунд открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня в 1/64 финала мужского одиночного разряда белорус, занимающий 110-е место в мировом рейтинге, уступил российскому теннисисту Роману Сафиуллину, у которого 183-я позиция — 4:6, 3:6, 4:6. Матч продолжался 2 часа 7 минут. Вчера еще один белорусский теннисист Егор Герасимов (79) победил в первом круге француза Бенуа Пера (28) — 6:2, 2:6, 7:6 (7:5), 7:5. Завтра соперником белоруса будет российский теннисист Аслан Карацев (114).

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В женском одиночном разряде также осталась лишь одна представительница Беларуси — седьмая ракетка мира Арина Соболенко, которая в первом раунде уверенно переиграла словацкую теннисистку Викторию Кужмову (100) — 6:0, 6:4. Завтра в матче 1/32 финала белоруска сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной (75). Еще две белорусские теннисистки не смогли преодолеть первый барьер. Двукратная победительница Australian Open Виктория Азаренко (13) уступила американке Джессике Пегуле (61) — 5:7, 4:6, а Александра Саснович (92) также в двух сетах проиграла эстонке Анетт Контавейт (22) — 5:7, 2:6.

Общий призовой фонд нынешнего австралийского первенства составит $55,2 млн. Победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по $2,1 млн. Australian Open — 2021 завершится 21 февраля. В прошлом году победительницей женского турнира австралийского первенства впервые стала София Кенин из США, а у мужчин свой восьмой чемпионский титул завоевал серб Новак Джокович.

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