В ожидании реваншей, или с кем и во сколько сыграют казахстанские теннисисты на Australian Open в среду

Четыре из шести представителей Казахстана пробились во второй круг одиночного турнира Australian Open-2021. Уже завтра трое из них сыграют свои матчи второго раунда. Корреспондент Vesti.kz — о расписании игр на среду и соперниках казахстанских теннисистов.

Первый раунд на главном австралийском турнире преодолели Зарина Дияс, Елена Рыбакина (17), Юлия Путицева (26) и Александр Бублик. В среду, 10 февраля, свои матчи второго круга проведут те, кто играл до этого в понедельник. Поэтому Дияс, Рыбакина и Бублик уже завтра поборются за выход в следующую стадию, а у Путинцевой будет день отдыха перед игрой в четверг.

Раньше остальных появится на корте в среду Зарина. Она сыграет уже вторым запуском на восьмом корте. Соперницей Дияс будет 26-летняя американка хорватского происхождения — Бернарда Пера, занимающая 66-е место в мировом рейтинге WTA (Дияс — 83-е). В первом круге Пере удалось довольно легко переиграть экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер — 6:0, 6:4.

Зарина Дияс стартовала с победы на Australian Open

Дияс и Пера уже играли друг с другом на прошлогоднем US Open. В стартовом матче американского «Большого шлема» Бернарда одержала победу — 7:6 (4), 6:0. Видеообзор той встречи:

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/9gxSVkpIVv4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Теннисистки появятся на корте после окончания матча между Ализе Корне (Франция) и Энн Ли (США). Ориентировочное время начала игры — 07:15 по времени Нур-Султана. Это противостояние вряд ли покажут по телевидению, поэтому трансляцию можно будет найти в открытых интернет-источниках.

Сразу же после Дияс и Перы на этот же корт выйдут Бублик, являющийся первой ракеткой Казахстана, и Душан Лайович (23) из Сербии. В первом круге Бублик сэкономил больше сил, нежели Лайович, хоть и проиграл одну из партий. Душан же затратил все пять сетов, чтобы добыть победу над Сергеем Стаховским из Украины.

Ранее друг с другом 23-летний Бублик и 30-летний Лайович не играли. В текущем сезоне серб выиграл лишь один из трех матчей, а казахстанец записал в актив шесть побед при единственной неудаче (не беря в счет снятие с финального матча на январском турнире в Анталье).

Неудачные матчи в исполнении Лайовича негативно сказывались на ракетках спортсмена:

Ориентировочное время начала игры — 08:30 по Нур-Султану, но многое будет зависеть от продолжительности матча между Дияс и Перой. Эту игру также не стоит ждать в прямом эфире на телевидении.

На 17-м корте третьим запуском сыграет Рыбакина, которой противостоять будет француженка Фиона Ферро, находящаяся в пятой десятке мирового рейтинга. Обе теннисистки провели нелегкие матчи в первом круге, одержав волевые победы. Рыбакина уступила сет и взяла два в игре с россиянкой Верой Звонаревой, а Ферро удалось практически то же самое в противостоянии с Катериной Синяковой из Чехии.

Это будет третий матч между Рыбакиной и Ферро. На прошлогоднем турнире в Санкт-Петербурге Рыбакина одержала уверенную победу — 6:3, 6:4. Но последняя встреча осталась за Фионой, а случилось это на родном для Ферро Roland Garros, прошедшем в октябре 2020 года. В том матче Ферро победила в трех сетах — 6:3, 4:6, 6:2. Отметим, что Фиона предпочитает играть на грунтовом покрытии, а ее любимым турниром является как раз Roland Garros. Обзор того матча:

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/fCgxKKL-zME" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.