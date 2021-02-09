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15:52 (мск), источник: Vesti.kz

В ожидании реваншей, или с кем и во сколько сыграют казахстанские теннисисты на Australian Open в среду

Трое проведут одиночные матчи, а еще один теннисист примет участие в парном.
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Источник: РИА "Новости"

Четыре из шести представителей Казахстана пробились во второй круг одиночного турнира Australian Open-2021. Уже завтра трое из них сыграют свои матчи второго раунда. Корреспондент Vesti.kz — о расписании игр на среду и соперниках казахстанских теннисистов.
Первый раунд на главном австралийском турнире преодолели Зарина Дияс, Елена Рыбакина (17), Юлия Путицева (26) и Александр Бублик. В среду, 10 февраля, свои матчи второго круга проведут те, кто играл до этого в понедельник. Поэтому Дияс, Рыбакина и Бублик уже завтра поборются за выход в следующую стадию, а у Путинцевой будет день отдыха перед игрой в четверг.
Раньше остальных появится на корте в среду Зарина. Она сыграет уже вторым запуском на восьмом корте. Соперницей Дияс будет 26-летняя американка хорватского происхождения — Бернарда Пера, занимающая 66-е место в мировом рейтинге WTA (Дияс — 83-е). В первом круге Пере удалось довольно легко переиграть экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер — 6:0, 6:4.
Зарина Дияс стартовала с победы на Australian Open
Дияс и Пера уже играли друг с другом на прошлогоднем US Open. В стартовом матче американского «Большого шлема» Бернарда одержала победу — 7:6 (4), 6:0. Видеообзор той встречи:

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Теннисистки появятся на корте после окончания матча между Ализе Корне (Франция) и Энн Ли (США). Ориентировочное время начала игры — 07:15 по времени Нур-Султана. Это противостояние вряд ли покажут по телевидению, поэтому трансляцию можно будет найти в открытых интернет-источниках.
Сразу же после Дияс и Перы на этот же корт выйдут Бублик, являющийся первой ракеткой Казахстана, и Душан Лайович (23) из Сербии. В первом круге Бублик сэкономил больше сил, нежели Лайович, хоть и проиграл одну из партий. Душан же затратил все пять сетов, чтобы добыть победу над Сергеем Стаховским из Украины.
Ранее друг с другом 23-летний Бублик и 30-летний Лайович не играли. В текущем сезоне серб выиграл лишь один из трех матчей, а казахстанец записал в актив шесть побед при единственной неудаче (не беря в счет снятие с финального матча на январском турнире в Анталье).
Неудачные матчи в исполнении Лайовича негативно сказывались на ракетках спортсмена:

Ориентировочное время начала игры — 08:30 по Нур-Султану, но многое будет зависеть от продолжительности матча между Дияс и Перой. Эту игру также не стоит ждать в прямом эфире на телевидении.
На 17-м корте третьим запуском сыграет Рыбакина, которой противостоять будет француженка Фиона Ферро, находящаяся в пятой десятке мирового рейтинга. Обе теннисистки провели нелегкие матчи в первом круге, одержав волевые победы. Рыбакина уступила сет и взяла два в игре с россиянкой Верой Звонаревой, а Ферро удалось практически то же самое в противостоянии с Катериной Синяковой из Чехии.
Это будет третий матч между Рыбакиной и Ферро. На прошлогоднем турнире в Санкт-Петербурге Рыбакина одержала уверенную победу — 6:3, 6:4. Но последняя встреча осталась за Фионой, а случилось это на родном для Ферро Roland Garros, прошедшем в октябре 2020 года. В том матче Ферро победила в трех сетах — 6:3, 4:6, 6:2. Отметим, что Фиона предпочитает играть на грунтовом покрытии, а ее любимым турниром является как раз Roland Garros. Обзор того матча:

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Матч между Еленой и Фионой начнется ориентировочно в 09:20 по столичному времени. Перед ними на 17-м корте сыграют парники — Лу Яньсюнь/Сэм Куэрри — Мате Павич/Никола Мектич.
В матче парного разряда в среду сыграет и Михаил Кукушкин, который уже проиграл в одиночке Доминику Тиму (3). Его напарником в Мельбурне будет литовец Ричардас Беранкис. Вместе они сыграют против Хенри Континена и Эдуара Роже-Васслена, посеянных под 11-м номером.
Их игра пройдет первым запуском на шестом корте. Начало — в 08:00.
Путинцева, сегодня одолевшая Слоан Стивенс, в четверг померится силами с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк, которую уже побеждала трижды. Расписание на четверг появится только завтра после обеда.
Напомним, что в понедельник впервые за три с лишним года на «Большом шлеме» сыграла казахстанка Ярослава Шведова, проигравшая свой матч в двух сетах.
Фото: ATP Cup.

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