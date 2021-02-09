В ожидании реваншей, или с кем и во сколько сыграют казахстанские теннисисты на Australian Open в среду

Четыре из шести представителей Казахстана пробились во второй круг одиночного турнира Australian Open-2021. Уже завтра трое из них сыграют свои матчи второго раунда. Корреспондент Vesti.kz — о расписании игр на среду и соперниках казахстанских теннисистов.
Первый раунд на главном австралийском турнире преодолели Зарина Дияс, Елена Рыбакина (17), Юлия Путицева (26) и Александр Бублик. В среду, 10 февраля, свои матчи второго круга проведут те, кто играл до этого в понедельник. Поэтому Дияс, Рыбакина и Бублик уже завтра поборются за выход в следующую стадию, а у Путинцевой будет день отдыха перед игрой в четверг.
Раньше остальных появится на корте в среду Зарина. Она сыграет уже вторым запуском на восьмом корте. Соперницей Дияс будет 26-летняя американка хорватского происхождения — Бернарда Пера, занимающая 66-е место в мировом рейтинге WTA (Дияс — 83-е). В первом круге Пере удалось довольно легко переиграть
Зарина Дияс стартовала с победы на Australian Open
Дияс и Пера уже играли друг с другом на прошлогоднем US Open. В стартовом матче американского «Большого шлема» Бернарда одержала победу — 7:6 (4), 6:0. Видеообзор той встречи:
Теннисистки появятся на корте после окончания матча между Ализе Корне (Франция) и Энн Ли (США). Ориентировочное время начала игры — 07:15 по времени
Сразу же после Дияс и Перы на этот же корт выйдут Бублик, являющийся первой ракеткой Казахстана, и Душан Лайович (23) из Сербии. В первом круге Бублик сэкономил больше сил, нежели Лайович, хоть и проиграл одну из партий. Душан же затратил все пять сетов, чтобы добыть победу над Сергеем Стаховским из Украины.
Ранее друг с другом 23-летний Бублик и 30-летний Лайович не играли. В текущем сезоне серб выиграл лишь один из трех матчей, а казахстанец записал в актив шесть побед при единственной неудаче (не беря в счет снятие с финального матча на январском турнире в Анталье).
Неудачные матчи в исполнении Лайовича негативно сказывались на ракетках спортсмена:
Ориентировочное время начала игры — 08:30 по
На 17-м корте третьим запуском сыграет Рыбакина, которой противостоять будет француженка Фиона Ферро, находящаяся в пятой десятке мирового рейтинга. Обе теннисистки провели нелегкие матчи в первом круге, одержав волевые победы. Рыбакина уступила сет и взяла два в игре с россиянкой Верой Звонаревой, а Ферро удалось практически то же самое в противостоянии с Катериной Синяковой из Чехии.
Это будет третий матч между Рыбакиной и Ферро. На прошлогоднем турнире в
Матч между Еленой и Фионой начнется ориентировочно в 09:20 по столичному времени. Перед ними на 17-м корте сыграют парники — Лу Яньсюнь/Сэм Куэрри — Мате Павич/Никола Мектич.
В матче парного разряда в среду сыграет и Михаил Кукушкин, который уже проиграл в одиночке Доминику Тиму (3). Его напарником в Мельбурне будет литовец Ричардас Беранкис. Вместе они сыграют против Хенри Континена и Эдуара
Их игра пройдет первым запуском на шестом корте. Начало — в 08:00.
Путинцева, сегодня одолевшая Слоан Стивенс, в четверг померится силами с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк, которую уже побеждала трижды. Расписание на четверг появится только завтра после обеда.
Напомним, что в понедельник впервые за три с лишним года на «Большом шлеме» сыграла казахстанка Ярослава Шведова, проигравшая свой матч в двух сетах.
Фото: ATP Cup.