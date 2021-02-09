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16:56 (мск), источник: Vesti.kz

«Это было ужасно». Рыбакина рассказала о карантине и старте на Australian Open

Ей предстоит матч второго круга.

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Источник: AP 2020

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина поделилась впечатлениями от старта на Australian Open, передает Eurosport.ru. Она также рассказала, как провела долгий карантин перед турниром и выразила надежду, что такое больше не повторится.

— После строжайшего двухнедельного карантина вы отправились на тренировку в первом часу ночи. Скажите, для вас подобная практика была впервые?

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— Это было в первый раз, и, конечно же, 15 дней карантина — это было очень тяжело. Ужасно — я бы даже так сказала. Естественно, это чувствуется сейчас, и физически, и психологически это сложно. Первый такой опыт. Надеюсь, больше не повторится.

— Что было самым сложным в матче против Веры Звонаревой? Нехватка игровой практики либо противостояние сопернице, у которой больше опыта?

— Конечно же, Вера сражалась до последнего. Думаю, это был бы в любом случае сложный матч для меня. У нее опыт, но карантин очень повлиял. И Вера играла очень хорошо, поэтому было сложно.

— Ваше детство пришлось на расцвет российского тенниса. Можете вернуться на 10 лет назад и вспомнить, за кого из девчонок вы болели?

— Если честно, я не очень следила за матчами и турнирами, потому что не было времени. Я тренировалась, у меня была школа. Не могу сказать, что следила, но за звездами, такими как Шарапова, какие-то матчи Веры Звонаревой, я смотрела. Но сказать, что следила, не могу.

Напомним, в первом круге Australian Open Рыбакина обыграла россиянку Веру Звонареву. Завтра, 10 февраля, во втором раунде она сыграет против француженки Фионы Ферро.

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