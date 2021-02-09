«Это было ужасно». Рыбакина рассказала о карантине и старте на Australian Open
Ей предстоит матч второго круга.
Ей предстоит матч второго круга.
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина поделилась впечатлениями от старта на Australian Open, передает Eurosport.ru. Она также рассказала, как провела долгий карантин перед турниром и выразила надежду, что такое больше не повторится.
— После строжайшего двухнедельного карантина вы отправились на тренировку в первом часу ночи. Скажите, для вас подобная практика была впервые?
— Это было в первый раз, и, конечно же, 15 дней карантина — это было очень тяжело. Ужасно — я бы даже так сказала. Естественно, это чувствуется сейчас, и физически, и психологически это сложно. Первый такой опыт. Надеюсь, больше не повторится.
— Что было самым сложным в матче против Веры Звонаревой? Нехватка игровой практики либо противостояние сопернице, у которой больше опыта?
— Конечно же, Вера сражалась до последнего. Думаю, это был бы в любом случае сложный матч для меня. У нее опыт, но карантин очень повлиял. И Вера играла очень хорошо, поэтому было сложно.
— Ваше детство пришлось на расцвет российского тенниса. Можете вернуться на 10 лет назад и вспомнить, за кого из девчонок вы болели?
— Если честно, я не очень следила за матчами и турнирами, потому что не было времени. Я тренировалась, у меня была школа. Не могу сказать, что следила, но за звездами, такими как Шарапова,
Напомним, в первом круге Australian Open Рыбакина обыграла россиянку Веру Звонареву. Завтра, 10 февраля, во втором раунде она сыграет против француженки Фионы Ферро.