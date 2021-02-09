Виктория Азаренко снялась с турнира WTA 500 в Аделаиде

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на обязательный карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера на протяжении двух недель.