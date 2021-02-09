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22:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Виктория Азаренко снялась с турнира WTA 500 в Аделаиде

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия), сообщает журналист Лука Фиорино на своей странице в «Твиттере». Причины не называются.

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Источник: РИА "Новости"

Соревнования пройдут с 21 по 27 февраля, сразу после окончания Открытого чемпионата Австралии.

Напомним, Азаренко завершила выступления на Australian Open в первом круге. Белорусская теннисистка со счётом 5:7, 4:6 проиграла американке Джессике Пегуле.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на обязательный карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера на протяжении двух недель.

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