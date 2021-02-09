Виктория Азаренко снялась с турнира WTA 500 в Аделаиде
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия), сообщает журналист Лука Фиорино на своей странице в «Твиттере». Причины не называются.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия), сообщает журналист Лука Фиорино на своей странице в «Твиттере». Причины не называются.
Соревнования пройдут с 21 по 27 февраля, сразу после окончания Открытого чемпионата Австралии.
Напомним, Азаренко завершила выступления на Australian Open в первом круге. Белорусская теннисистка со счётом 5:7, 4:6 проиграла американке Джессике Пегуле.
Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на обязательный карантин