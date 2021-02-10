Россиянка Потапова впервые в карьере вышла в третий раунд турнира Большого шлема

Выход в третий раунд — лучший результат Потаповой в карьере на турнирах серии Большого шлема. Ранее она доходила до второго круга Australian Open (2019), Открытого чемпионата Франции (2019) и Уимблдона (2019).

Australian Open завершится 21 февраля. Действующей чемпионкой является американка София Кенин. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием «хард», составляет $61 млн. Соревнования проходят в присутствии зрителей — на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).