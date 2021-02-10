Зарина Дияс в четвертый раз в карьере вышла в третий круг Australian Open

Соперницей Дияс была 26-летняя американка хорватского происхождения Бернарда Пера, занимающая 66-е место в мировом рейтинге WTA (Дияс — 83-е). В первом круге Пере удалось довольно легко переиграть экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер — 6:0, 6:4, тогда как Дияс на этой стадии обыграла Тамару Зиданшек из Словении — 6:2, 7:5.

27-летняя Дияс выиграла у Бернарды в трех сетах — 6:4, 3:6, 6:3. Матч продлился два часа и пять минут. Как итог, казахстанка в четвертый раз в карьере вышла в третий круг (2014, 2015, 2020), это ее лучшее достижение на турнире.

Дияс и Пера уже играли друг с другом на прошлогоднем US Open. В стартовом матче американского «Большого шлема» Бернарда одержала победу — 7:6 (4), 6:0.