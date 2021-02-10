Самсонова разгромно уступила Мугурусе во втором круге Australian Open
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии 10 февраля в двух сетах обыграла россиянку Людмилу Самсонову — 6:3, 6:1.
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии 10 февраля в двух сетах обыграла россиянку Людмилу Самсонову — 6:3, 6:1.
Матч длился час и две минуты.
Следующей соперницей 27-летней испанки станет Зарина Дияз из Казахстана, которая в трех партиях справилась с американкой Бернардой Пера — 6:4, 3:6, 6:3.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) — Людмила Самсонова (Россия, Q) — 6:3, 6:1.
Онс Жабер (Тунис, 27) — Анна Шмидлова (Словакия, LL) — 6:3, 6:2.