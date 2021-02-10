Вавринка упустил тройной матчбол и проиграл Фучовичу во 2-м круге AO, Шварцман стал соперником Карацева

Швейцарец Станислас Вавринка потерпел поражение во втором круге Australian Open — 2021. Соперником Вавринки, посеяного под 17-м номером, был венгр Мартон Фучович. Встреча продолжалась 4 часа 3 минуты и завершилась победой Фучовича со счетом 7:5, 6:1, 4:6, 2:6, 7:6 (11:9).

Напомним, при счете 6:6 в решающем сете играется чемпионский тай-брейк до 10 очков (или до разницы в два розыгрыша). Вавринка вел на тай-брейке 9:6 и имел тройной матчбол, но проиграл 5 мячей подряд и уступил — 9:11.

В третьем круге Мартон сыграет против 14-го сеяного канадца Милоша Раонича, который одолел француза Корентена Муте — 6:7 (1:7), 6:1, 6:1, 6:4. Эта игра длилась 2 часа 28 минут.

Также барьер второго круга преодолел 8-й сеяный аргентинец Диего Шварцман. Он за 1 час 34 минуты разгромил француза Алешандре Мюллера — 6:2, 6:0, 6:3. В третьем раунде Шварцман сыграет против россиянина Аслана Карацева.

Australian Open (Мельбурн). МужчиныВторой круг.

Станислас Вавринка (Швейцария, 17) — Мартон Фучович — 5:7, 1:6, 6:4, 6:2, 6:7 (9:11)Милош Раонич (Канада, 14) — Корентен Муте (Франция) — 6:7 (1:7), 6:1, 6:1, 6:4Диего Шварцман (Аргентина, 8) — Алешандре Мюллер (Франция) — 6:2, 6:0, 6:3.

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