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10:48 (мск), источник: Vesti.kz

Елена Рыбакина проиграла сопернице из пятого десятка мирового рейтинга и вылетела с Australian Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Во втором круге она уступила француженке Фионе Ферро, находящейся в пятой десятке мирового рейтинга (46-е место) — 4:6, 4:6. Матч длился 1 час и 36 минут.

Обе теннисистки провели нелегкие матчи в первом круге, одержав волевые победы. Рыбакина, занимающая 21-е место в мировом рейтинге, уступила сет и взяла два в игре с россиянкой Верой Звонаревой, а Ферро удалось практически то же самое в противостоянии с Катериной Синяковой из Чехии.

Это был третий матч между Рыбакиной и Ферро. На прошлогоднем турнире в Санкт-Петербурге Рыбакина одержала уверенную победу — 6:3, 6:4. Но последняя встреча осталась за Фионой, а случилось это на родном для Ферро Roland Garros, прошедшем в октябре 2020 года. В том матче Ферро победила в трех сетах — 6:3, 4:6, 6:2.

В следующем раунде Ферро сыграет с победителем пары Ига Швентек (Польша) — Камила Джорджи (Италия).

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