Елена Рыбакина проиграла сопернице из пятого десятка мирового рейтинга и вылетела с Australian Open

Обе теннисистки провели нелегкие матчи в первом круге, одержав волевые победы. Рыбакина, занимающая 21-е место в мировом рейтинге, уступила сет и взяла два в игре с россиянкой Верой Звонаревой, а Ферро удалось практически то же самое в противостоянии с Катериной Синяковой из Чехии.

Это был третий матч между Рыбакиной и Ферро. На прошлогоднем турнире в Санкт-Петербурге Рыбакина одержала уверенную победу — 6:3, 6:4. Но последняя встреча осталась за Фионой, а случилось это на родном для Ферро Roland Garros, прошедшем в октябре 2020 года. В том матче Ферро победила в трех сетах — 6:3, 4:6, 6:2.