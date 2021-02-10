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12:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Александрова и Павлюченкова проиграли свои матчи на парном турнире AO-2021

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Анастасия Павлюченкова не смогли выйти в следующий круг парного турнира Australian Open.

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Источник: РИА "Новости"

Павлюченкова в паре с Анастасией Севастовой из Латвии уступила китаянкам Сюй Ифань и Чжаосюань Ян со счётом 3:6, 6:2, 3:6. Матч продолжался 1 час 51 минуту. Ранее Павлюченкова покинула и одиночный турнир, уступив японке Наоми Осаке.

Александрова в паре с россиянкой Яной Сизиковой проиграла в матче с чешками Луцией Градецкой и Кристиной Плишковой. Матч, продолжавшийся 1 час 11 минут, завершился со счётом 3:6, 3:6.

Australian Open. Парный разряд. 1/32 финала

Анастасия Павлюченкова (Россия)/Анастасия Севастова (Латвия) — Сюй Ифань (Китай)/Чжаосюань Ян (Китай) — 3:6, 6:2, 3:6.

Екатерина Александрова (Россия)/Яна Сизикова (Россия) — Луций Градецка (Чехия)/Кристина Плишкова (Чехия) — 3:6, 3:6.

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