Александрова и Павлюченкова проиграли свои матчи на парном турнире AO-2021

Павлюченкова в паре с Анастасией Севастовой из Латвии уступила китаянкам Сюй Ифань и Чжаосюань Ян со счётом 3:6, 6:2, 3:6. Матч продолжался 1 час 51 минуту. Ранее Павлюченкова покинула и одиночный турнир, уступив японке Наоми Осаке.