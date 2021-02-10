Джокович обыграл Тиафо и вышел в 3-й круг Australian Open. Теннисисты сделали полсотни эйсов на двоих

Во 2-м круге сербский теннисист одержал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 6:3.

Матч продолжался 3 часа 34 минуты. Джокович 26 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. Тиафо сделал 23 эйса, 9 раз ошибся при подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 3.

В 3-м круге Джокович сыграет против победителя встречи между американцами Райли Опелкой и Тейлором Фрицем.

Australian Open. Мужчины. Одиночный разряд. 2-й круг

Новак Джокович (Сербия) — Фрэнсис Тиафо (США) — 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 6:3.