Джокович обыграл Тиафо и вышел в 3-й круг Australian Open. Теннисисты сделали полсотни эйсов на двоих
Первая ракетка мира Новак Джокович вышел в 3-й раунд Открытого чемпионата Австралии.
Первая ракетка мира Новак Джокович вышел в 3-й раунд Открытого чемпионата Австралии.
Во 2-м круге сербский теннисист одержал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 6:3.
Матч продолжался 3 часа 34 минуты. Джокович 26 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 5
В 3-м круге Джокович сыграет против победителя встречи между американцами Райли Опелкой и Тейлором Фрицем.
Australian Open. Мужчины. Одиночный разряд. 2-й круг
Новак Джокович (Сербия) — Фрэнсис Тиафо (США) — 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 6:3.