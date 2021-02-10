Кудерметова впервые вышла в третий круг Australian Open

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:2, 6:2. 23-летняя Кудерметова занимает 36-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и имеет 32-й номер посева на турнире, 20-летняя Грачева располагается на 97-й позции.

В третьем круге Кудерметова сыграет с победительницей матча между австралийкой Айлой Томлянович и румынкой Симоной Халеп (второй номер посева).

Выйдя в третий круг, Кудерметова повторила свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема, ранее она выходила в третий круг Открытого чемпионата Франции (2019). Грачева ни разу не выходила в третий круг Australian Open, ее лучший результат на турнирах Большого шлема — выход в третий круг Открытого чемпионата США (2020).

Australian Open завершится 21 февраля. Действующей чемпионкой является американка София Кенин. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием «хард», составляет $61 млн. Соревнования проходят в присутствии зрителей — на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).