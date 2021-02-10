Александр Бублик выиграл сет и сделал 25 эйсов, но вылетел с Australian Open

Казахстанец во втором круге проиграл Душану Лайовичу (23) из Сербии в четырех сетах — 4:6, 6:7, 6:4, 3:6. Матч длился 3 часа и 5 минут, в ходе него казахстанец занес в свой актив 25 эйсов против шести у соперника. Но при этом совершил десять двойных ошибок при трех у серба.

В первом круге Бублик сэкономил больше сил, чем Лайович, хоть и проиграл одну из партий. Душан же затратил все пять сетов, чтобы добыть победу над Сергеем Стаховским из Украины.

Ранее друг с другом 23-летний Бублик и 30-летний Лайович не играли. В текущем сезоне серб выиграл лишь один из трех матчей, а казахстанец записал в актив шесть побед при единственной неудаче (не беря в счет снятие с финального матча на январском турнире в Анталье).

В третьем круге Лайович встретится с испанцем Педро Мартинесом, который обыграл Эмиля Руусувуори из Финляндии (1:6, 6:3, 6:2, 7:6).

Напомним, что ранее Зарина Дияс пробилась в третий круг, тогда как Елена Рыбакина выбыла из турнира.