Вторая ракетка мира Халеп стала соперницей Кудерметовой в 3-м круге Australian Open
Румынская теннисистка, 2-я ракетка мира Симона Халеп одержала непростую победу над Айлой Томлянович из Австралии в матче 3-го круга Открытого чемпионата Австралии.
Румынская теннисистка, 2-я ракетка мира Симона Халеп одержала непростую победу над Айлой Томлянович из Австралии в матче 3-го круга Открытого чемпионата Австралии.
Встреча продолжалась 2 часа 36 минут и завершилась в пользу Халеп со счетом 4:6, 6:4, 7:5. В 3-м сете румынка уступала сопернице со счетом 2:5 и была на грани вылета, но затем ей удалось взять 5 геймов подряд, в том числе 2 из которых — на подаче Томлянович.
Соперницей Халеп в 3-м круге турнира будет россиянка Вероника Кудерметова, обыгравшая свою соотечественницу Варвару Грачеву.
Australian Open. Женщины. Одиночный разряд. 2-й круг
Айла Томлянович (Австралия) — Симона Халеп (Румыния) — 6:4, 4:6, 5:7.