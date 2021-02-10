Вторая ракетка мира Халеп стала соперницей Кудерметовой в 3-м круге Australian Open

Встреча продолжалась 2 часа 36 минут и завершилась в пользу Халеп со счетом 4:6, 6:4, 7:5. В 3-м сете румынка уступала сопернице со счетом 2:5 и была на грани вылета, но затем ей удалось взять 5 геймов подряд, в том числе 2 из которых — на подаче Томлянович.