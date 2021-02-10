Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Анахайм Дакс
54
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари Флэймз
Виннипег Джетс
32
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз
Сан-Хосе Шаркс
Б
34
Хоккей. НХЛ
11.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
11.02
Монреаль Канадиенс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Чикаго Блэкхокс
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
04:30
Нэшвилл Предаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
16
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз
Эдмонтон Ойлерз
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Детройт Ред Уингз
21
Все события
Фоторепортажи
17Том Брэди выиграл свой седьмой Супербоул
17Загитова и Медведева в одном кадре
15:00 (мск), источник: Sport24

Вторая ракетка мира Халеп стала соперницей Кудерметовой в 3-м круге Australian Open

Румынская теннисистка, 2-я ракетка мира Симона Халеп одержала непростую победу над Айлой Томлянович из Австралии в матче 3-го круга Открытого чемпионата Австралии.

Наверх

Встреча продолжалась 2 часа 36 минут и завершилась в пользу Халеп со счетом 4:6, 6:4, 7:5. В 3-м сете румынка уступала сопернице со счетом 2:5 и была на грани вылета, но затем ей удалось взять 5 геймов подряд, в том числе 2 из которых — на подаче Томлянович.

Соперницей Халеп в 3-м круге турнира будет россиянка Вероника Кудерметова, обыгравшая свою соотечественницу Варвару Грачеву.

Australian Open. Женщины. Одиночный разряд. 2-й круг

Айла Томлянович (Австралия) — Симона Халеп (Румыния) — 6:4, 4:6, 5:7.

 Модель найдена мертвой через неделю после расставания с футболистом «Баварии». Она обещала раскрыть тайну
«Думала, меня убивают. Страшно». На ведущую «Матч ТВ» напал болельщик Хабиба
Роналду может сыграть против Миранчука, Зидан снова выше «Барсы»
Семак: «Зенит» - это не империя зла
AS: Рамос не хочет уходить из мадридского «Реала»
Фуркад осудил поведение норвежцев и решил болеть за Большунова
Сергачев сделал ассистентский хет-трик в матче за «Тампу»
Кудерметова впервые вышла в третий круг Australian Open
Заявление «Тамбова» о банкротстве не принято
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь