Рублев вышел в третий круг Australian Open
ТАСС, 11 февраля. Россиянин Андрей Рублев обыграл бразильца Тьягу Монтейру во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).
ТАСС, 11 февраля. Россиянин Андрей Рублев обыграл бразильца Тьягу Монтейру во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 7:6 (10:8).
В третьем круге россиянин (седьмой номер посева) сыграет с испанцем Фелисиано Лопесом.
23-летний Рублев занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации
Australian Open завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Соревнования проходят в присутствии зрителей — на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).