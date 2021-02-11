Рублев вышел в третий круг Australian Open

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 7:6 (10:8).

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В третьем круге россиянин (седьмой номер посева) сыграет с испанцем Фелисиано Лопесом.

23-летний Рублев занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Его лучший результат на турнирах серии Большого шлема — выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» (2020) и Открытого чемпионата США (2017, 2020). На прошлогоднем Australian Open он добрался до четвертого круга.