Кузнецова завершила борьбу на Australian Open во втором круге

Встреча завершилась со счетом 7:5, 2:6, 6:4 в пользу 12-й ракетки мира. Между второй и третьей партиями Бенчич брала медицинский перерыв.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9180edcad7e8a9854a17" data-vnd="9180edcad7e8a9854a17" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9180edcad7e8a9854a17" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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Соперницы встретились шестой раз, 23-летняя швейцарка выиграла четвертый матч. В третьем круге имеющая 11-й номер посева Бенчич сыграет с Элизе Мертенс (Бельгия, 18).

Кузнецовой 35 лет, она занимает 37-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В ее активе 18 побед на турнирах под эгидой WTA, она два раза выигрывала турниры серии Большого шлема: Открытый чемпионат США (2004) и Открытый чемпионат Франции (2009). Кузнецова на Australian Open ни разу не проходила дальше четвертьфинала. В прошлом году она уступила во втором круге.