Юлия Путинцева вышла в третий круг Australian Open

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во втором раунде Путинцева, занимающая 28-е место в мировом рейтинге, встретилась с 67-й ракеткой мира из Бельгии Алисон Ван Эйтванк. Матч завершился со счетом 6:4, 1:6, 6:2 в пользу казахстанки.

Теннисистки провели на корте час и 56 минут. За это время Путинцева выполнила один эйс, дважды ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта. Бельгийка же один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала два брейка.

Это была четвертое очное противостояние — счет 4−0 в пользу Путинцевой.

В следующем круге Australian Open Путинцева сыграет с победительницей пары Кори Гауфф (США) — Элина Свитолина (Украина).