Текущие события
Хоккей. Европа
3-й период
Россия
Финляндия
31
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Куньлунь
Хоккей. Европа
21:00
Чехия
Швеция
Хоккей. НХЛ
12.02
Нью-Йорк Айлендерс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
12.02
Баффало Сэйбрз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
12.02
Монреаль Канадиенс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
12.02
Филадельфия Флайерз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
12.02
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
12.02
Виннипег Джетс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
12.02
Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
12.02
Нэшвилл Предаторз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
12.02
Чикаго Блэкхокс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
12.02
Даллас Старз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
12.02
Ванкувер Кэнакс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
12.02
Вегас Голден Найтс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
12.02
Лос-Анджелес Кингз
Сан-Хосе Шаркс
Все события
Фоторепортажи
90Медведева улетела в космос, Загитова зажгла фаеры, Трусову закидали бананами. Главные фото Кубка Первого канала
12Кокорин дебютировал в «Фиорентине»
12:12 (мск), источник: Vesti.kz

Юлия Путинцева вышла в третий круг Australian Open

Казахстанка затратила три гейма.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во втором раунде Путинцева, занимающая 28-е место в мировом рейтинге, встретилась с 67-й ракеткой мира из Бельгии Алисон Ван Эйтванк. Матч завершился со счетом 6:4, 1:6, 6:2 в пользу казахстанки.

Теннисистки провели на корте час и 56 минут. За это время Путинцева выполнила один эйс, дважды ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта. Бельгийка же один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала два брейка.

Это была четвертое очное противостояние — счет 4−0 в пользу Путинцевой.

В следующем круге Australian Open Путинцева сыграет с победительницей пары Кори Гауфф (США) — Элина Свитолина (Украина).

Ранее в третий круг Australian Open также пробилась другая казахстанка Зарина Дияс, которая сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
«Рейнджерс» потеряли Панарина из-за травмы. Он привез гол
«Зенит» отменил матч с армянским клубом на сборах
Российскую лыжницу лишили золота на молодежном чемпионате мира
Гендиректор «Локо» высказался о возможном возвращении Семина
Гараничев не выступит в спринте на чемпионате мира по биатлону
Сын Плющенко выиграл турнир по фигурному катанию
Самуэльссон готов принять извинения от Логинова за допинг
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь