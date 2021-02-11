Александрова сыграет с первой ракеткой мира Барти в третьем круге Australian Open

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4).

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В третьем круге первая ракетка России, имеющая 29-й номер посева на Australian Open, встретится с лидером рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Эшли Барти из Австралии. Россиянка и австралийка сыграют друг против друга впервые.

Александровой 26 лет, она в пятый раз принимает участие в Australian Open, в прошлом году она вылетела в третьем круге, это ее лучший результат на турнирах Большого шлема. В активе россиянки одна победа на турнирах под эгидой WTA.