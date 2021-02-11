Александрова сыграет с первой ракеткой мира Барти в третьем круге Australian Open
ТАСС, 11 февраля. Россиянка Екатерина Александрова обыграла чешку Барбору Крейчикову во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).
ТАСС, 11 февраля. Россиянка Екатерина Александрова обыграла чешку Барбору Крейчикову во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).
Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4).
В третьем круге первая ракетка России, имеющая 29-й номер посева на Australian Open, встретится с лидером рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Эшли Барти из Австралии. Россиянка и австралийка сыграют друг против друга впервые.
Александровой 26 лет, она в пятый раз принимает участие в Australian Open, в прошлом году она вылетела в третьем круге, это ее лучший результат на турнирах Большого шлема. В активе россиянки одна победа на турнирах под эгидой WTA.
Australian Open завершится 21 февраля. В прошлом году турнир выиграла американка София Кенин. Соревнования проходят в присутствии зрителей — на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).