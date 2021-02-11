Хачанов повторил свой лучший результат на Australian Open

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4, 6:4. В третьем круге 24-летний россиянин встретится с победителем матча между итальянцем Маттео Берреттини (девятый номер посева) и чехом Томашом Махачем.

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Хачанов посеян на турнире под 19-м номером. Он располагается на 20-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), завоевав четыре титула под эгидой организации. На турнирах серии Большого шлема он доходил до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции (2019), а на двух прошлых розыгрышах Australian Open — до третьего круга соревнований (лучший результат на турнире).