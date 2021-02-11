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12:34 (мск), источник: ТАСС

Хачанов повторил свой лучший результат на Australian Open

ТАСС, 11 февраля. Россиянин Карен Хачанов обыграл литовца Ричардаса Беранкиса во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).

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Источник: AP 2020

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4, 6:4. В третьем круге 24-летний россиянин встретится с победителем матча между итальянцем Маттео Берреттини (девятый номер посева) и чехом Томашом Махачем.

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Хачанов посеян на турнире под 19-м номером. Он располагается на 20-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), завоевав четыре титула под эгидой организации. На турнирах серии Большого шлема он доходил до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции (2019), а на двух прошлых розыгрышах Australian Open — до третьего круга соревнований (лучший результат на турнире).

Australian Open завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Соревнования проходят в присутствии зрителей — на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).

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