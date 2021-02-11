Хачанов повторил свой лучший результат на Australian Open
ТАСС, 11 февраля. Россиянин Карен Хачанов обыграл литовца Ричардаса Беранкиса во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).
ТАСС, 11 февраля. Россиянин Карен Хачанов обыграл литовца Ричардаса Беранкиса во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4, 6:4. В третьем круге 24-летний россиянин встретится с победителем матча между итальянцем Маттео Берреттини (девятый номер посева) и чехом Томашом Махачем.
Хачанов посеян на турнире под 19-м номером. Он располагается на 20-й строчке рейтинга Ассоциации
Australian Open завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Соревнования проходят в присутствии зрителей — на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).