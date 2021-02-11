Победитель Australian Open — 2020 Кенин завершила борьбу во втором круге

Кенин родилась в Москве. 22-летняя спортсменка занимает четвертую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), под тем же номером она была посеяна на турнире. Помимо победы на Открытом чемпионате Австралии — 2020, в прошлом сезоне она дошла до финала Открытого чемпионата Франции. В ее активе пять титулов на турнирах под эгидой WTA.