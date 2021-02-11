Даниил Медведев в день рождения вышел в третий круг Australian Open
ТАСС, 11 февраля. Россиянин Даниил Медведев обыграл испанца Роберто
ТАСС, 11 февраля. Россиянин Даниил Медведев обыграл испанца Роберто
Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5, 6:1. В третьем круге россиянин, которому 11 февраля исполнилось 25 лет, встретится с сербом Филипом Краиновичем (28-й номер посева).
Медведев посеян на турнире под четвертым номером, он располагается на четвертой строчке рейтинга Ассоциации
Australian Open завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Соревнования проходят в присутствии зрителей — на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).