Даниил Медведев в день рождения вышел в третий круг Australian Open

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5, 6:1. В третьем круге россиянин, которому 11 февраля исполнилось 25 лет, встретится с сербом Филипом Краиновичем (28-й номер посева).

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Медведев посеян на турнире под четвертым номером, он располагается на четвертой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), завоевав девять титулов под эгидой организации. Его лучший результат на турнирах серии Большого шлема — выход финал Открытого чемпионата США в 2019 году. На прошлогоднем Australian Open он дошел до четвертого круга.

Карбальес-Баэна идет на 99-й строчке мирового рейтинга, на его счету две победы на турнирах ATP. Его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции (2020). На Открытом чемпионате Австралии до нынешнего сезона испанец ни разу не проходил дальше первого круга.