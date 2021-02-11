Сафиуллин проиграл во втором круге Australian Open

Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:5, 6:3, 7:6 (7:3) в пользу 25-летнего британца. В четвертом сете матч был прерван из-за дождя и перенесен на закрытый корт. В третьем круге Норри сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем (второй номер посева).

Норри занимает 69-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Выход в третий круг является лучшим результатом британца на турнирах серии Большого шлема. Ранее его лучшим достижением был выход во второй круг Открытого чемпионата США в 2020 году.

23-летний Сафиуллин располагается на 183-й позиции в рейтинге ATP. Он впервые выступал в основной сетке на турнирах серии Большого шлема. В 2015 году Сафиуллин стал победителем Australian Open в юниорском разряде.