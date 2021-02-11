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16:02 (мск), источник: ТАСС

Сафиуллин проиграл во втором круге Australian Open

ТАСС, 11 февраля. Российский теннисист Роман Сафиуллин уступил британцу Кэмерону Норри в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) — первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:5, 6:3, 7:6 (7:3) в пользу 25-летнего британца. В четвертом сете матч был прерван из-за дождя и перенесен на закрытый корт. В третьем круге Норри сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем (второй номер посева).

Норри занимает 69-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Выход в третий круг является лучшим результатом британца на турнирах серии Большого шлема. Ранее его лучшим достижением был выход во второй круг Открытого чемпионата США в 2020 году.

23-летний Сафиуллин располагается на 183-й позиции в рейтинге ATP. Он впервые выступал в основной сетке на турнирах серии Большого шлема. В 2015 году Сафиуллин стал победителем Australian Open в юниорском разряде.

Australian Open завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием «хард», составляет $61 млн. Соревнования проходят в присутствии зрителей — на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).

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