Зарина Дияс проиграла экс-первой ракетке мира на Australian Open
Они сошлись в третьем круге.
Они сошлись в третьем круге.
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 12 февраля, в рамках третьего круга она встречалась с испанкой Гарбинье Мугурусой —
Встреча продолжалась менее часа и завершилась поражением казахстанки в двух сетах с одинаковым счетом — 1:6. Дияс не выполнила ни одного эйса и не выиграла ни одного
Отметим, что единственным представителем Казахстана в одиночном разряде Australian Open теперь остается Юлия Путинцева. В субботу, 13 февраля, она будет играть в третьем круге с пятой ракеткой мира Элиной Свитолиной из Украины.
Напомним, что Дияс и Путинцева вместе выступали в парном разряде турнира, где проиграли в двух сетах в первом круге.