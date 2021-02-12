Зарина Дияс проиграла экс-первой ракетке мира на Australian Open

Сегодня, 12 февраля, в рамках третьего круга она встречалась с испанкой Гарбинье Мугурусой — экс-первой ракеткой мира и обладательницей двух титулов на турнирах «Большого шлема».

Встреча продолжалась менее часа и завершилась поражением казахстанки в двух сетах с одинаковым счетом — 1:6. Дияс не выполнила ни одного эйса и не выиграла ни одного брейк-пойнта, совершив одну двойную ошибку.