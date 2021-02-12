Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
РБ Лейпциг
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Болонья
Беневенто
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Эльче
Хоккей. НХЛ
13.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Калгари Флэймз
13
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Анахайм Дакс
01
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
13.02
Аризона Койотс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Каролина Харрикейнз
35
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Оттава Сенаторз
51
Хоккей. НХЛ
04:00
Монреаль Канадиенс
Эдмонтон Ойлерз
03
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Детройт Ред Уингз
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго Блэкхокс
Коламбус Блю Джэкетс
56
Все события
Фоторепортажи
17Том Брэди выиграл свой седьмой Супербоул
14Луис Адриано завоевал Кубок Либертадорес
11:00 (мск), источник: Vesti.kz

Зарина Дияс проиграла экс-первой ракетке мира на Australian Open

Они сошлись в третьем круге.

Наверх

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Читайте также
Юлия Путинцева вышла в третий круг Australian Open

Сегодня, 12 февраля, в рамках третьего круга она встречалась с испанкой Гарбинье Мугурусой — экс-первой ракеткой мира и обладательницей двух титулов на турнирах «Большого шлема».
Встреча продолжалась менее часа и завершилась поражением казахстанки в двух сетах с одинаковым счетом — 1:6. Дияс не выполнила ни одного эйса и не выиграла ни одного брейк-пойнта, совершив одну двойную ошибку.

Отметим, что единственным представителем Казахстана в одиночном разряде Australian Open теперь остается Юлия Путинцева. В субботу, 13 февраля, она будет играть в третьем круге с пятой ракеткой мира Элиной Свитолиной из Украины.

Напомним, что Дияс и Путинцева вместе выступали в парном разряде турнира, где проиграли в двух сетах в первом круге.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Черчесов: Хет-трик Головина может привлечь внимание топ-клубов
«Челси» стал последним участником 1/4 финала Кубка Англии
Дэйна Уайт не планирует лишать Нурмагомедова титула чемпиона UFC
Бобровский сенсационно обыграл Василевского в дерби Флориды
Малкин заставил замолчать фанатов. Забил шикарный гол в девятку
Русский талант НХЛ выложил передачу на пустой угол для канадца
Россиянка уступила Серене Уильямс в 3-м круге Australian Open
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь