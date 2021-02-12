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09:07 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруска Арина Соболенко вышла в 1/8 финала Australian Open

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в 1/8 финала Australian Open, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

Минувшей ночью в поединке 1/16 финала седьмая ракетка планеты встречалась с американской теннисисткой Энн Ли (69-й номер мирового рейтинга) и всего за час победила в двух партиях — 6:3, 6:1.

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В первом раунде белоруска уверенно обыграла словацкую теннисистку Викторию Кужмову (100) — 6:0, 6:4, а затем взяла верх над россиянкой Дарьей Касаткиной (75) — 7:6 (7:5), 6:3. В матче 1/8 финала соперницей Арины Соболенко будет семикратная победительницаа Australian Open американка Серена Уильямс (11).

В первом круге парного разряда Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс обыграли в трехсетовом матче бельгийско-шведский дуэт Алисон Ван Эйтванк / Корнелия Листер — 3:6, 7:5, 6:4. В 1/16 финала белорусско-бельгийский тандем должен был сыграть с австралийско-американской парой Эшли Барти / Дженнифер Брэди, но соперницы снялись с турнира.

Общий призовой фонд нынешнего австралийского первенства составит $55,2 млн. Победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по $2,1 млн. Australian Open — 2021 завершится 21 февраля. В прошлом году победительницей женского турнира австралийского первенства впервые стала София Кенин, а у мужчин свой восьмой чемпионский титул завоевал серб Новак Джокович.

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