Белоруска Арина Соболенко вышла в 1/8 финала Australian Open

Минувшей ночью в поединке 1/16 финала седьмая ракетка планеты встречалась с американской теннисисткой Энн Ли (69-й номер мирового рейтинга) и всего за час победила в двух партиях — 6:3, 6:1.

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В первом раунде белоруска уверенно обыграла словацкую теннисистку Викторию Кужмову (100) — 6:0, 6:4, а затем взяла верх над россиянкой Дарьей Касаткиной (75) — 7:6 (7:5), 6:3. В матче 1/8 финала соперницей Арины Соболенко будет семикратная победительницаа Australian Open американка Серена Уильямс (11).

В первом круге парного разряда Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс обыграли в трехсетовом матче бельгийско-шведский дуэт Алисон Ван Эйтванк / Корнелия Листер — 3:6, 7:5, 6:4. В 1/16 финала белорусско-бельгийский тандем должен был сыграть с австралийско-американской парой Эшли Барти / Дженнифер Брэди, но соперницы снялись с турнира.