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13:35 (мск), источник: Vesti.kz

Бублик и Голубев сыграют с лидерами мирового рейтинга во втором круге парного Australian Open

Они одержали победу в первом круге.

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Александр Бублик и Андрей Голубев вышли во второй круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В первом круге казахстанские теннисисты оказались сильнее дуэта Сальваторе Карузо (Италия) — Эмиль Руусувуори (Финляндия), победив в двух сетах с одинаковым счетом — 7:6. За матч, который продолжался полтора часа, обе пары совершили по три двойных ошибки.

Следующими соперниками Бублика и Голубева станут колумбийцы Роберт Фара и Хуан Себастьян Кабаль, которые занимают первое и второе места мирового парного рейтинга.

Также завершил выступление в парном разряде казахстанец Михаил Кукушкин, он вместе с литовцем Ричардасом Беранкисом проиграл австралийцам Джеймсу Дакворту и Марку Полмансу со счетом 6:7, 2:6.

Напомним, в женском разряде единственным представителем Казахстана на Australian Open осталась Юлия Путинцева, она проведет матч третьего круга завтра, 13 февраля.

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