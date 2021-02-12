Бублик и Голубев сыграют с лидерами мирового рейтинга во втором круге парного Australian Open
Они одержали победу в первом круге.
Они одержали победу в первом круге.
Александр Бублик и Андрей Голубев вышли во второй круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В первом круге казахстанские теннисисты оказались сильнее дуэта Сальваторе Карузо (Италия) — Эмиль Руусувуори (Финляндия), победив в двух сетах с одинаковым счетом — 7:6. За матч, который продолжался полтора часа, обе пары совершили по три двойных ошибки.
Следующими соперниками Бублика и Голубева станут колумбийцы Роберт Фара и Хуан Себастьян Кабаль, которые занимают первое и второе места мирового парного рейтинга.
Также завершил выступление в парном разряде казахстанец Михаил Кукушкин, он вместе с литовцем Ричардасом Беранкисом проиграл австралийцам Джеймсу Дакворту и Марку Полмансу со счетом 6:7, 2:6.
Напомним, в женском разряде единственным представителем Казахстана на Australian Open осталась Юлия Путинцева, она проведет матч третьего круга завтра, 13 февраля.