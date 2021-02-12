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14:14 (мск), источник: ТАСС

Карацев обыграл 9-ю ракетку мира и вышел в четвертый круг Australian Open

ТАСС, 12 февраля. Российский теннисист Аслан Карацев победил аргентинца Диего Шварцмана в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) — первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, 6:3 в пользу 27-летнего россиянина. Карацев впервые попал в основную сетку турнира серии Большого шлема, ранее ему не удавалось преодолеть квалификацию. Карацев занимает 114-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), 28-летний Шварцман (восьмой номер посева) находится на 9-м месте. Лучшим результатом аргентинца на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции, на Открытом чемпионате Австралии он ни разу не преодолевал четвертого круга. В воскресенье россиянин в составе национальной сборной стал победителем Кубка ATP.

В четвертом круге Карацев сыграет с победителем матча между канадцами Денисом Шаповаловым (12-й номер в мировом рейтинге) и Феликсом Оже-Альяссимом (19).

Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием «хард», составляет $61 млн. Соревнования проходят в присутствии зрителей — на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).

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