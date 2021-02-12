Кудерметова проиграла второй ракетке мира Халеп в третьем круге Australian Open

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу 29-летней румынки. Халеп занимает второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), 23-летняя Кудерметова располагается на 36-й позиции.

В четвертом круге Халеп сыграет с победительницей матча между полькой Игой Швёнтек и француженкой Фионой Ферро.

Выйдя в третий круг, Кудерметова повторила свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема, ранее она выходила в третий круг Открытого чемпионата Франции в 2019 году. За карьеру Халеп побеждала на турнирах серии Большого шлема дважды — она выиграла Открытый чемпионат Франции в 2018 году и Уимблдон в 2019 году. Лучшим результатом спортсменки на Открытом чемпионате Австралии является выход в финал (2018).