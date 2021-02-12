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15:02 (мск), источник: ТАСС

Кудерметова проиграла второй ракетке мира Халеп в третьем круге Australian Open

ТАСС, 12 февраля. Российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила второй ракетке мира румынке Симоне Халеп в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии — первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу 29-летней румынки. Халеп занимает второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), 23-летняя Кудерметова располагается на 36-й позиции.

В четвертом круге Халеп сыграет с победительницей матча между полькой Игой Швёнтек и француженкой Фионой Ферро.

Выйдя в третий круг, Кудерметова повторила свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема, ранее она выходила в третий круг Открытого чемпионата Франции в 2019 году. За карьеру Халеп побеждала на турнирах серии Большого шлема дважды — она выиграла Открытый чемпионат Франции в 2018 году и Уимблдон в 2019 году. Лучшим результатом спортсменки на Открытом чемпионате Австралии является выход в финал (2018).

Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля. Действующей чемпионкой является американка София Кенин. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием «хард», составляет $61 млн. Соревнования проходят в присутствии зрителей — на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).

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