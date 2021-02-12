Касаткина, Потапова и другие россиянки узнали соперниц на турнире WTA 250 в Мельбурне

Соревнования пройдут с 13 по 19 февраля, параллельно со второй неделей Открытого чемпионата Австралии.

Всего на турнире выступят пять россиянок. Соперницей Анастасии Потаповой в первом круге станет Ребекка Петерсон (Швеция), Варвара Грачёва сыграет со Слоан Стивенс (США), Дарья Касаткина — с Кэйти Бултер (Великобритания), Анна Блинкова — с Андреей Петкович (Германия). Анастасия Павлюченкова начнёт выступление со второго круга.