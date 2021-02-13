Юлия Путинцева проиграла пятой ракетке мира на Australian Open: билась в первом сете, но не взяла ни одного гейма во втором
Она была единственным представителем Казахстана в одиночном разряде.
Она была единственным представителем Казахстана в одиночном разряде.
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не смогла преодолеть третий круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанка, занимающая 28-е место в мировом рейтинге, проиграла пятой ракетке мира Элине Свитолиной из Украины в двух сетах — 4:6, 0:6.
Матч длился 1 час и 24 минуты. Путинцева не сделала ни одного эйса, тогда как в активе украинки значится одна подача навылет, а также допустила четыре двойных ошибки против одной у соперницы.
В следующем круге Свитолина сыграет с победителем пары Джессика Пегула (США) — Кристина Младенович (Франция).
Напомним, что в первом раунде Путинцева победила бывшую третью ракетку мира Слоан Стивенс из США (4:6, 6:2, 6:3), во втором — Алисон Ван Эйтванк из Бельгии (6:4, 1:6, 6:2).