Юлия Путинцева проиграла пятой ракетке мира на Australian Open: билась в первом сете, но не взяла ни одного гейма во втором

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не смогла преодолеть третий круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Казахстанка, занимающая 28-е место в мировом рейтинге, проиграла пятой ракетке мира Элине Свитолиной из Украины в двух сетах — 4:6, 0:6.

Матч длился 1 час и 24 минуты. Путинцева не сделала ни одного эйса, тогда как в активе украинки значится одна подача навылет, а также допустила четыре двойных ошибки против одной у соперницы.

В следующем круге Свитолина сыграет с победителем пары Джессика Пегула (США) — Кристина Младенович (Франция).