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10:10 (мск), источник: Vesti.kz

Юлия Путинцева проиграла пятой ракетке мира на Australian Open: билась в первом сете, но не взяла ни одного гейма во втором

Она была единственным представителем Казахстана в одиночном разряде.

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Источник: РИА "Новости"

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не смогла преодолеть третий круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Казахстанка, занимающая 28-е место в мировом рейтинге, проиграла пятой ракетке мира Элине Свитолиной из Украины в двух сетах — 4:6, 0:6.

Матч длился 1 час и 24 минуты. Путинцева не сделала ни одного эйса, тогда как в активе украинки значится одна подача навылет, а также допустила четыре двойных ошибки против одной у соперницы.

В следующем круге Свитолина сыграет с победителем пары Джессика Пегула (США) — Кристина Младенович (Франция).

Напомним, что в первом раунде Путинцева победила бывшую третью ракетку мира Слоан Стивенс из США (4:6, 6:2, 6:3), во втором — Алисон Ван Эйтванк из Бельгии (6:4, 1:6, 6:2).

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