Свитолина 47-й раз выиграла сет с «баранкой» и 3-й раз вышла в 1/8 финала Australian Open
Пятая ракетка мира Элина Свитолина в третьем круге Australian Open обыграла Юлию Путинцеву — 6:4, 6:0. В первой партии Свитолина дважды отыгрывала брейк.
Пятая ракетка мира Элина Свитолина в третьем круге Australian Open обыграла Юлию Путинцеву — 6:4, 6:0. В первой партии Свитолина дважды отыгрывала брейк.
Украинка третий раз вышла во вторую неделю Australian Open. В 2018-м и 2019-м она доходила в Мельбурне до четвертьфинале.
На «Больших шлемах» Свитолина пробилась в 1/8 финала 12-й раз в карьере.
Во втором сете против Путинцевой украинка 47-й раз в профессиональной карьере повесила соперницам баранку.