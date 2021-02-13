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12:34 (мск), источник: Sports.Ru

Свитолина 47-й раз выиграла сет с «баранкой» и 3-й раз вышла в 1/8 финала Australian Open

Пятая ракетка мира Элина Свитолина в третьем круге Australian Open обыграла Юлию Путинцеву — 6:4, 6:0. В первой партии Свитолина дважды отыгрывала брейк.

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Источник: Reuters

Украинка третий раз вышла во вторую неделю Australian Open. В 2018-м и 2019-м она доходила в Мельбурне до четвертьфинале.

На «Больших шлемах» Свитолина пробилась в 1/8 финала 12-й раз в карьере.

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Во втором сете против Путинцевой украинка 47-й раз в профессиональной карьере повесила соперницам баранку.

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