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11:25 (мск), источник: Vesti.kz

Бублик и Голубев обыграли лидеров мирового рейтинга и вышли в третий круг парного разряда Australian Open

Они уже узнали соперников по следующей стадии.

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Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев отобрались в третий круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Во втором круге они оказались сильнее колумбийцев Роберта Фара и Хуана Себастьяна Кабаля (6:4, 6:4), которые занимают первое и второе места мирового парного рейтинга. Матч продлился 1 час и 12 минут. Победители сделали пять эйсов, тогда как соперники ни одного. Вдобавок не совершили ни одной двойной ошибки.

В следующем раунде, 14 февраля, казахстанцы сыграют против Марсело Аревало (Сальвадор) и Матве Мидделкопа (Нидерланды).

Напомним, что в первом круге Бублик и Голубев победили дуэт Сальваторе Карузо (Италия) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) в двух сетах — 7:6, 7:5.

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