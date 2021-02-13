Бублик и Голубев обыграли лидеров мирового рейтинга и вышли в третий круг парного разряда Australian Open

Во втором круге они оказались сильнее колумбийцев Роберта Фара и Хуана Себастьяна Кабаля (6:4, 6:4), которые занимают первое и второе места мирового парного рейтинга. Матч продлился 1 час и 12 минут. Победители сделали пять эйсов, тогда как соперники ни одного. Вдобавок не совершили ни одной двойной ошибки.